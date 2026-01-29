Sandra Alazoğlu Kimdir? Ne İş Yapıyor? Neden Gözaltına Alındı?

Uyuşturucu operasyonunda itirafçı olan barmen Atilla Aydın’ın işaret ettiği Sandra Alazoğlu, kamuoyunun merak konusu oldu. Peki, ismi dosyada geçen Sandra Alazoğlu kimdir ve nerelidir?

İstanbul’da sanat ve cemiyet dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir isim daha dosyaya girdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan barmen Atilla Aydın, savcılık makamına sunduğu ifadede Sandra Alazoğlu ismini zikretti.



SORUŞTURMADA YENİ İSİM: SANDRA ALAZOĞLU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin ardından yeni iddialarla derinleşiyor. Operasyonun kilit isimlerinden biri olan ve emniyetteki sorgusunun ardından itirafçı olmayı kabul eden barmen Atilla Aydın, uyuşturucu trafiğine dair kritik bilgiler paylaştı. Aydın, savcılıkta verdiği detaylı ifadede uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişiler arasında Sandra Alazoğlu’nun da bulunduğunu belirtti.



SANDRA ALAZOĞLU KİMDİR?



Yürütülen soruşturmada adı geçen Sandra Alazoğlu’nun kimliği, kamuoyunda merak konusu oldu. Savcılık tutanaklarına giren bu isimle ilgili henüz resmi bir özgeçmiş ya da detaylı bir biyografi bilgisi bulunmuyor. Emniyet birimlerinin incelemeleri sürerken, Alazoğlu’nun kamuoyuna açık bir profili olmadığı gözlemleniyor.



İSİM BENZERLİĞİ KARIŞIKLIĞA YOL AÇTI



Dosyada adı sadece itirafçı beyanlarıyla yer alan Sandra Alazoğlu, sosyal medyada farklı bir tartışmanın da odağı haline geldi. Birçok kullanıcı, uyuşturucu dosyasında adı geçen Alazoğlu’nu, benzer isimli sosyal medya fenomeni Sandra Lazoğlu ile karıştırdı. Ancak yapılan incelemeler, isim benzerliği dışında iki isim arasında herhangi bir somut bağ olmadığını ve dosyadaki ismin araştırılmaya devam edildiğini gösteriyor.