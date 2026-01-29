Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, son yılların en tartışılan fenomenleri arasında yer alıyor. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor, aylık kazancı ne kadar? Detaylar...Merve Taşkın, sosyal medya dünyasında cesur paylaşımları ve tartışma yaratan içerikleriyle tanınan bir internet fenomenidir. 21 Ocak 1998'de İstanbul'da doğan Taşkın, özellikle X (Twitter) ve Instagram üzerinde aktif bir kitleye sahip. Paylaşımlarında sınırları zorlayan, provokatif ve zaman zaman müstehcen olarak nitelendirilen içeriklere yer vermesi, onu hem popüler hem de sık sık eleştirilerin hedefi hâline getiriyor.Taşkın ilk olarak 2017 yılında oynanan Beşiktaş–Porto maçının ardından göğsüne "Beşiktaş" yazdığı fotoğrafı paylaşarak geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. Bu paylaşımdan sonra kamuoyunda bilinirliği daha da arttı ve fenomenlik kariyeri giderek yükseldi.Yıllar içinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle birçok kez soruşturma geçirdi, mahkemelik oldu ve çeşitli yasal yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen kendine has tarzından vazgeçmeyen Taşkın, Türkiye'de sosyal medya fenomenlerinin hukuki sınırlarının da en çok tartışıldığı isimlerden biri hâline geldi.21 Ocak 1998 doğumlu olan Merve Taşkın, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen yıllardır sosyal medyanın en tanınan fenomenleri arasında yer alması, onun dijital dünyadaki etkisini gözler önüne seriyor.Merve Taşkın İstanbul doğumludur. Eğitim yaşamı ve çalışma hayatı boyunca da ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşamıştır. Yaşadığı şehir, sosyal medya içerikleri ve katıldığı programlar için yoğun bir hareketlilik alanı oluşturuyor.