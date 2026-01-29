Bingöl’de sis alarmı! Görüş mesafesi düştü

Aniden bastıran sis, özellikle Bingöl şehir merkezindeki ana yollar ve kavşaklarda etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer ciddi seviyelere kadar düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarını düşük hızda kullanmak zorunda kaldı. Trafikte zaman zaman yavaşlamalar yaşandı.Yetkililer, sisin etkili olduğu saatlerde olası kazaların önüne geçilmesi için sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltmasının beklendiği bildirildi.