Bingöl’de sis alarmı! Görüş mesafesi düştü
Bingöl’de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, kent merkezinde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürürken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Aniden bastıran sis, özellikle Bingöl şehir merkezindeki ana yollar ve kavşaklarda etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer ciddi seviyelere kadar düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarını düşük hızda kullanmak zorunda kaldı. Trafikte zaman zaman yavaşlamalar yaşandı.
SÜRÜCÜLERE DİKKAT ÇAĞRISI
Yetkililer, sisin etkili olduğu saatlerde olası kazaların önüne geçilmesi için sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltmasının beklendiği bildirildi.
