Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti.
Dün günü 7.314 TL'den açan gram altın bugün günü 7.734'den açtı. Kapalıçarşı'da bu fiyat 8 bin lirayı gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.741,27₺
Gram Altın Satış: 7.742,18₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.999,00₺
Çeyrek Altın Satış: 13.131,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 25.999,00₺
Yarım Altın Satış: 26.262,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 51.838,00₺
Tam Altın Satış: 52.324,00₺
ONS ALTIN
Ons altın alış: 5.539,14
Ons altın satış: 5.539,87
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 163,87₺
Gümüş Satış: 163,99₺
