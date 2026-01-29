  • USD: 43,34 - 43,42
Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti.

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.741,27₺
Gram Altın Satış: 7.742,18₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.999,00₺
Çeyrek Altın Satış: 13.131,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 25.999,00₺
Yarım Altın Satış: 26.262,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 51.838,00₺
Tam Altın Satış: 52.324,00₺

ONS ALTIN

Ons altın alış: 5.539,14
Ons altın satış: 5.539,87

GÜMÜŞ

Gümüş Alış: 163,87₺
Gümüş Satış: 163,99₺