Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Dün günü 7.314 TL'den açan gram altın bugün günü 7.734'den açtı. Kapalıçarşı'da bu fiyat 8 bin lirayı gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Ocak 2026 altın fiyatları...GRAM ALTINGram Altın Alış: 7.741,27₺Gram Altın Satış: 7.742,18₺Çeyrek Altın Alış: 12.999,00₺Çeyrek Altın Satış: 13.131,00₺Yarım Altın Alış: 25.999,00₺Yarım Altın Satış: 26.262,00₺Tam Altın Alış: 51.838,00₺Tam Altın Satış: 52.324,00₺Ons altın alış: 5.539,14Ons altın satış: 5.539,87Gümüş Alış: 163,87₺Gümüş Satış: 163,99₺