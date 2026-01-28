Google’dan ‘Telekulak’ İtirafı! Siri de İtiraf Etmişti

Dijital teknoloji devi Google da Apple gibi kullanıcılarını rızaları dışında dinlediğini kabul etti. Şirket yöneticileri, akıllı cihaz kullanıcılarını bilgileri dışında dinlediği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davayı sona erdirmek için şikâyetçi olan kişilere 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti. The Hill'in haberine göre, North California Federal Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi 'Google Assistant' ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.Dosyada, söz konusu aracın yalnızca 'Hey Google' veya 'Okay Google' gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı hâlde kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.Google, 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi. Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor. Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.