Bartın'lı Çocuğun Bayrak Sevgisi!
Küçük bir çocuğun babasıyla gittiği markette kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bartın'da kalpleri ısıtan anlar...
Orduyeri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babasıyla markete girdikten sonra koşarak dışarıya çıkan çocuğun başı, kapı girişindeki Türk bayrağına çarptı.
GERİ DÖNDÜ, ÖPTÜ
7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, Türk bayrağını fark etti.
Geri dönen çocuk, bayrağı öptü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.
Orduyeri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babasıyla markete girdikten sonra koşarak dışarıya çıkan çocuğun başı, kapı girişindeki Türk bayrağına çarptı.
GERİ DÖNDÜ, ÖPTÜ
7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, Türk bayrağını fark etti.
Geri dönen çocuk, bayrağı öptü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.