  • USD: 43,32 - 43,39
  • EURO: 51,45 - 51,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bartın'lı Çocuğun Bayrak Sevgisi!

Küçük bir çocuğun babasıyla gittiği markette kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 27.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:50 / Editör: Erhan Şimşek
Bartın'lı Çocuğun Bayrak Sevgisi!Bartın'da kalpleri ısıtan anlar...

Orduyeri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babasıyla markete girdikten sonra koşarak dışarıya çıkan çocuğun başı, kapı girişindeki Türk bayrağına çarptı.

Bartın'lı Çocuğun Bayrak Sevgisi!

GERİ DÖNDÜ, ÖPTÜ

7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, Türk bayrağını fark etti.

Geri dönen çocuk, bayrağı öptü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.