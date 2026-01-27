Ali Mahir'in Skandalları Bitmiyor! 10 Milyon Lira...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması...Antalya'da yapılan yolsuzluk operasyonuna ilişkin yeni bir detay daha gündeme geldi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.702 sayfalık iddianamede Ali Mahir Başarır'ın da adı geçiyor...Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması iddianamesinde adı geçen iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu fadesinde, Muhittin Böcek bana Ali Mahir Başarır'a adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinden sonra 10 milyon lira verdiğini söyledi.Ayvazoğlu ifadesinde, 'Benden Ali Mahir Başarır'a verilmek üzere daire istemişti. Ben bu daire satışını yapmayınca sonrasında başka bir kişiden bir daire alıp Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti.' dedi.Ayvazoğlu'nun ifadesinin devamı şöyle;Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye başkanı adayı olmadan önce kendisi ile yapmış olduğumuz görüşmede kendisinin Belediye Başkanı adayı olabilmesi için CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile görüştüğünü, Ali Mahir Başarır'ın aday olabilmesi için kendisini desteklediğini belirterek, Ali Mahir Başarır'a kendisinin bir daire hediye etmek istediğini söyleyerek benden 1 adet daire talebinde bulundu.Dairenin parasını da ben sana öderim dedi. Bende kendisine benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile Aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı.Bunun dışında Muhittin Böcek bana Ali Mahir Başarır'a adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi.Verilen bu 10 milyonun kaynağını bilmiyorum. Benden Ali Mahir Başarır'a verilmek üzere daire istemişti. Ben bu daire satışını yapmayınca sonrasında başka bir kişiden bir daire alıp Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti.Bu daireyi kimden aldığını, kimin adına tescil edildiği ile ilgili olarak herhangi bir şey söylemedi. Ancak kendisinin söyleminden dolayı aldığını biliyorum.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta, Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.