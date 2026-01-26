WhatsApp Konuşmaları Gizli Değil İddiası! İş Mahkemeye Taşındı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik ve güvenlik konusunda uzun süredir savunduğu “uçtan uca şifreleme” iddiası nedeniyle ciddi bir hukuki süreçle karşı karşıya. WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, kullanıcılarına yanlış ve yanıltıcı güvenlik vaatlerinde bulunduğu gerekçesiyle dava edildi.Bloomberg'in aktardığına göre dava, 23 Ocak Cuma günü San Francisco'daki bir ABD bölge mahkemesinde açıldı. Davacı grup ise oldukça geniş: Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'dan kullanıcılar davada yer alıyor.Davada öne sürülen iddialar oldukça çarpıcı. Davacılar, WhatsApp'ın kullanıcılarına “özel” olarak sunulan iletişimlerin neredeyse tamamını sakladığını, analiz ettiğini ve bunlara erişebildiğini ileri sürüyor. İddiaya göre Meta, çalışanlarının erişebildiği sohbet kayıtlarının içeriğini de muhafaza ediyor.Bu suçlamalar, WhatsApp'ın yıllardır temel özelliği olarak öne çıkardığı uçtan uca şifreleme söylemiyle doğrudan çelişiyor. Meta, bugüne kadar mesajların, fotoğrafların, videoların ve aramaların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından görülebileceğini, kendilerinin bile bu içeriklere erişemediğini defalarca vurgulamıştı.WhatsApp ve Facebook Messenger, teknik altyapıda Signal protokolünü kullandığını söylüyor. Uygulamada sohbet ekranlarında da açıkça “Yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir” ifadesi yer alıyor. Yani, kullanıcılara göre her şey baştan sona şifreli ve güvenli.Ancak davacılar, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve Meta'nın teknik olarak mesaj içeriğine erişim sağlayabildiğini savunuyor. Dava dosyasında, bu durumun kullanıcıları yanıltan bir pazarlama stratejisi olduğu iddiası da yer alıyor.Meta cephesi ise suçlamalara karşı oldukça net. Şirket, davayı “asılsız” olarak nitelendirirken, davacı avukatlarına karşı yaptırım talep edeceğini açıkladı. Meta sözcüsü, WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair iddiaları “kesinlikle yalan ve absürt” olarak tanımladı.