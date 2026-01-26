Acılı Anneye Devlet Koruması!

Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası kasten adam öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunup ifade verirken savcılık mahkemeden Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri talep etti.

Türkiye'yi sarsan cinayet...İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti.Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti.Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulundu.Savcı, Atlas'ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi'nden koruma tedbirleri talep etti.Aile adliyeden ayrıldı.