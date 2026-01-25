Kendini Vurdu! Bakım Yapıyordu...

Bolu'da, ailesiyle birlikte vakit geçirdikten odasına giden 63 yaşındaki Hamdi A., kendisine ait tabancanın bakımını yapmaya başladı.Temizlediği sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Hamdi A., başından vuruldu.Odadan gelen silah sesini duyarak içeriye koşan eşi, Hamdi A.'yı kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı adam, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alınan Hamdi A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Ekiplerin ayrıca olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi