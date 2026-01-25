Kendini Vurdu! Bakım Yapıyordu...
Kentte yaşayan 63 yaşındaki Hamdi A., evinde tabancasının bakımını yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Ağır yaralanan adamı kanlar içinde bulan eşinin ekiplere haber vermesiyle Hamdi A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da, ailesiyle birlikte vakit geçirdikten odasına giden 63 yaşındaki Hamdi A., kendisine ait tabancanın bakımını yapmaya başladı.
Temizlediği sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Hamdi A., başından vuruldu.
EŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU
Odadan gelen silah sesini duyarak içeriye koşan eşi, Hamdi A.'yı kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı adam, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alınan Hamdi A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Ekiplerin ayrıca olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi
