Altın rekorlara doymuyor! Yükseliş soluksuz devam ediyor

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin beklentiler piyasaları alt üst etti.

Altın rekorlara doymuyor! Yükseliş soluksuz devam ediyorDün rekor yükselişlere imza atan altın hafta sonunda da yükselişine devam ediyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın, 22 ayar bilezik bugün kaç lira? İşte 24 Ocak 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 6.944,72
SATIŞ(TL) 6.945,51

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 11.505,00
SATIŞ(TL) 11.596,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 46.432,00
SATIŞ(TL) 47.126,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.420,83
SATIŞ(TL)6.714,65

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.981,31
SATIŞ(USD) 4.981,88