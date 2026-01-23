Sahipsiz Köpek Sorunu İşinden Etti!

29 Aralık'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde, 35 yaşındaki Yasin Arslantaş, sabah saatlerinde apartmanından çıktığı sırada yaklaşık 10 sahipsiz köpeğin hedefi oldu. Köpeklerden kaçmaya çalıştığı esnada ayağının kaymasıyla yere düşen Arslantaş'ın el bileği kırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arslantaş, ameliyata alındı.Tedavi süreciyle ilgili konuşan Arslantaş, bilek kemiğine 11 adet platin yerleştirildiğini ve uzun süre kolunu kullanamayacağını belirterek, “Yaklaşık 3 saat süren bir ameliyat geçirdim. Bileğimde 15 dikiş ve 11 platin var. Doktorlar, kalıcı his ve hareket kaybı olabileceğini söyledi. Önümde uzun ve zorlu bir tedavi süreci var” dedi.Günlük işlerde çalıştığını ve yaşadığı sakatlık nedeniyle işsiz kaldığını ifade eden Arslantaş, maddi ve manevi açıdan zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Köpeklerin bölgede uzun süredir bulunduğunu dile getiren Arslantaş, daha önce de benzer şikayetlerin yapıldığını duyduğunu aktardı.Belediye ekiplerinin yeterli müdahalede bulunmadığını öne süren Arslantaş, “Şikâyet ettim ama uzun süre geri dönüş olmadı. Yaklaşık 20 gün sonra CİMER'e yaptığım başvuru sonrası arandım. Köpekleri toplamaya geldiklerini söylediler ama çevrede hâlâ köpekler var” ifadelerini kullandı.Yaşanan olayın ailesini de derinden etkilediğini belirten Arslantaş, “7 yaşındaki kızım artık sokağa çıkmaktan korkuyor. Okula servisle gitmek zorunda kaldı. Ben köpek gördüğümde yol değiştiriyorum. Eşim işinden izin almak zorunda kaldı. Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da çok yıprandık” diye konuştu.