Bakan Fidan'dan Tarihi Çıkış! 'Gün Gelecek Avrupa Lütfen Gelin Diye Yalvaracak'

Orta Doğu yine kritik süreçlerin ev sahibi.Bir yanda Suriye'deki yeni dönem, bir yanda İran'daki rejim karşıtı protestolar, İsrail'in Gazze katliamı, Lübnan'daki dönüşüm ve Türkiye'deki Terörsüz Türkiye süreci...Tüm bu konu başlıkları hem bölge ülkelerinin hem de küresel ortakların masasında.Bu kapsamda Sky News Arabia kanalına röportaj veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.Fidan, Orta Doğu'da yaşananların dışında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği süreci hakkında da konuştu.AB'nin Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti izlediğini belirten Fidan gelecekte Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye AB'ye katılması için yalvaracağını söyledi.Fidan şöyle konuştu:'Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti izlemeye devam ettiği sürece Türkiye'nin AB üyesi olacağını hiç sanmıyorum.Türkiye söz konusu olduğunda, bizi farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait görerek kimlik siyaseti yapıyor.Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsaydı Brexit olmazdı, İngiltere ayrılmazdı ve Avrupa Birliği bugünkü krizler karşısında çok daha dirençli olurdu.Gün gelecek Avrupa lütfen gelin diye yalvaracak. Bakalım o gün biz ne karar vereceğiz.'