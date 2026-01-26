Kullanıcılar Tepkili! Daha Fazla Reklam...

Teknoloji devi Apple, geliştiricilere gönderdiği resmi bilgilendirme e-postasıyla 3 Mart Salı gününden itibaren App Store arama sonuçlarında ek reklam alanları açacağını duyurdu.Mevcut sistemde arama sonuçlarının sadece en tepesinde bir adet reklam bulunurken, yeni dönemle birlikte sonuç listesinin alt kısımlarında da birden fazla reklam alanı yer alacak.Şirketin açıklamasına göre yeni reklam düzenlemesi ilk etapta İngiltere ve Japonya pazarlarındaki kullanıcılara sunulacak.Mart ayı sonuna kadar ise Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere diğer bölgelerde de bu ek reklamlar kademeli olarak görünmeye başlayacak.Apple verilerine göre App Store üzerinden yapılan uygulama indirmelerinin yaklaşık yüzde 65'i doğrudan arama sonuçlarından kaynaklanıyor.Yeni sistemde reklam verenler, mevcut kampanyalarında herhangi bir değişiklik yapmadan hem en üst sırada hem de listenin alt kısımlarındaki yeni alanlarda yer alabilecek.Söz konusu ek reklamların görüntülenebilmesi için kullanıcıların iPhone veya iPad cihazlarında iOS 26.2 ve üzeri işletim sistemi sürümlerini kullanıyor olması gerekecek.