Kahramanmaraş'ın Büyük Değişimi! Depremde Ağır Yıkım Yaşanmıştı...

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılarak büyük yıkım yaşadı. Binlerce yapının yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü kentte, depremin ilk günlerinde enkaz alanları ve çadır kentlerle anılan birçok mahalle, bugün modern konutlarla yeniden şekillendi.Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah ve Şazibey mahalleleri, depremin 10'uncu gününde havadan görüntülenmişti. Aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından aynı açıdan kaydedilen yeni görüntülerde, enkazla kaplı alanların yerini düzenli yerleşimlerin, yeni yolların ve deprem konutlarının aldığı görüldü.Yıkımın simgesi haline gelen mahallelerde yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında, eski yapıların yerine güvenli ve modern yaşam alanları kazandırıldı. Kent silüetindeki değişim, havadan çekilen karşılaştırmalı görüntülerle net şekilde gözler önüne serildi.Mahalle sakinlerinden Sevgi Kayışlı, yaşanan sürece tanıklık ettiklerini belirterek, “Depremden sonra enkaz kaldırma ve inşaat aşamalarını gördük. Çoğu bina tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.Adem Karagedik ise, yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Bu kadar büyük hasar alan illerde kısa sürede bu çalışmaların yapılması büyük bir başarı. Devletimiz ve belediyelerimiz gerekeni yapıyor.” diye konuştu.Bilal Sarı da, “Çok güzel bir değişim var. Bu sürece katkı sunan herkese minnettarız.” ifadelerini kullandı.