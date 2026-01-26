Ünlü Genetikçiden Şok İddia! İnsan Ömrü...

Bu hafta Elon Musk'ın insan ömrü ve ölüm kavramı üzerine yaptığı açıklamalar, teknoloji dünyasında olduğu kadar bilim çevrelerinde de yeniden uzun yaşam tartışmasını alevlendirdi. Musk, insan ömrünü sınırlayan biyolojik bariyerlerin aşılması gerektiğini savunurken, ölümün kaçınılmaz bir kader olup olmadığı sorusu bir kez daha gündeme taşıdı.Aslında bu tartışma yeni değil; son yıllarda biyoteknoloji ve genetik alanındaki ilerlemeler sayesinde, yaşlanmanın yalnızca pasif bir süreç değil, ölçülebilir ve potansiyel olarak müdahale edilebilir bir biyolojik mekanizma olduğu fikri giderek güç kazanıyor. Tam da bu noktada, yaşlanmayı bilimsel olarak ölçmeyi mümkün kılan epigenetik saatlerin öncüsü Steve Horvath, insan ömrünün 150 yıla kadar uzatılmasının artık neredeyse kaçınılmaz olduğunu savunarak bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.Steve Horvath, TIME'a verdiği son röportajda, insan ömrünün 150 yıla kadar uzatılmasının “kesinlikle gerçekleşeceğini” söyledi. Buna karşın bin yıl yaşama fikrini ise “tamamen bilim kurgu” olarak nitelendirdi. Horvath'ın bu iddialı açıklamaları, yalnızca teorik bir öngörüye değil, onun onlarca yıla yayılan somut bilimsel çalışmalarına dayanıyor. Zira Horvath, yaşlanmayı ilk kez sayısal ve objektif biçimde ölçmeyi mümkün kılan epigenetik saatlerin mimarı olarak kabul ediliyor.Horvath'ın geliştirdiği bu yöntemler, DNA üzerindeki metilasyon adı verilen kimyasal değişimlerin zaman içinde nasıl birikerek yaşlanmayı yansıttığını ölçüyor. Bu sayede kronolojik yaş ile biyolojik yaş arasındaki fark net biçimde ortaya konabiliyor. Horvath'ın çalışmaları, yaşlanmayı soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, ölçülebilir bir biyolojik süreç hâline getirdiği için, modern uzun ömür araştırmalarının temel taşlarından biri olarak görülüyor.Horvath bugün çalışmalarını, hücresel gençleşmeye odaklanan biyoteknoloji şirketi Altos Labs bünyesinde sürdürüyor. Şirketin temel hedefi, yaşlanmayla birlikte bozulan hücresel işleyişi yeniden sağlıklı hâle getirerek hastalıkları ve fiziksel gerilemeyi tersine çevirmek. Horvath, artık yalnızca akademik makaleler yayımlamak istemediğini, doğrudan klinik etki yaratacak müdahalelerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtiyor.Özellikle son yıllarda yapay zekâ ve büyük veri modellerinin biyolojiye entegre edilmesi, Horvath'a göre uzun ömür araştırmalarını beklenenden çok daha hızlı ileri taşıdı. 2025 itibarıyla gerobilim alanında yaşanan bu ivmenin, 2026'da biyolojik veri ölçeği, hesaplama gücü ve teorik anlayışın daha da iç içe geçmesiyle devam edeceği öngörülüyor. 150 yıllık bir insan ömrü, Horvath'a göre artık “olağanüstü” değil; yalnızca zaman meselesi. - Kaynak: donanimhaber.com