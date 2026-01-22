Yılmaz Güney'in Saldırgan Halleri!

'Çirkin Kral' lakabıya bilinen yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney, geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği şiddet eylemleri ile birçok kez gündeme gelmişti.Sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı görüntüler ise konunun yeniden hatırlanmasına neden oldu.Fransa'da çekilen 'Duvar' filminin setine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Yılmaz Güney'in, performansını beğenmediği genç oyuncuya saldırdığı anlar yer alıyor.Görüntülerde Güney'in küfürler savurduğu anlar da kaydedilirken, saldırının çevredekiler tarafından engellendiği görüldü.Öte yandan Güney'in, saldırdığı kişiye 'provokatör' dediği de görülüyor.Yılmaz Güney, 1984 yılında yaptığı bir konuşmada PKK'lı teröristlere 'şehit', Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ise 'Kürdistan' diyerek propaganda yapmıştı.Güney, ayrıca 1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda, Hakim Sefa Mutlu'yu başından silahla vurarak öldürdü.13 Eylül 1974'te yaşanan olay sonrası Güney, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Yedi yıl cezaevinde kalan Yılmaz Güney, 9 Ekim 1981 günü Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktı ve kısa bir süre sonra Fransa'ya kaçtı.Eylül 1984'te hayatını kaybeden Güney'in mezarı, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.