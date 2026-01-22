Drone Gören Çoban Namluyu Doğrulttu!

Ankara'da Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşanan olayda, karla örtülü ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban ile havada seyreden bir drone arasında ilginç anlar yaşandı.Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu sırada sürüsünün başında bulunan çoban, gökyüzünde kendisine doğru yönelen drone'u fark etti. Cihazın çıkardığı sesten ve ani manevralarından rahatsız olan çoban, durumu tehdit olarak değerlendirerek refleksle omzundaki tüfeği kaldırdı.Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, çobanın bir süre cihazı dikkatle takip ettiği, ardından tüfeğini doğrultarak ateş etmeye hazırlandığı anlar net şekilde görüldü.Olası bir tehlikeyi fark eden drone pilotu Fatih İnan, hızlı bir manevra yaparak drone'u bölgeden uzaklaştırdı. Böylece yaşanabilecek bir kazanın önüne geçilmiş oldu.