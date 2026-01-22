Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puandan başladı.Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamladı.Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,28 puan ve yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,88 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik ilan ettiği tarifelerin uygulanmayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken, yurt içinde BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne pozitif başladı.