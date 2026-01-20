Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını!
Kent genelinde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.
Toplumun ahlak yapısını bozanlara karşı mücadele sürüyor...
Son operasyonun merkezi Adana oldu.
OPERASYON DÜZENLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırıldığını tespit ettiği masaj salonlarına Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslere yönelik eş zamanlı baskın yapıldı.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adana ve Antalya'daki adreslere yapılan operasyonda 4'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı.
Zorla fuhuş yaptırılan 12 mağdur kadın ise kurtarıldı.
3 MİLYON TL'YE EL KONULDU
Operasyon çerçevesinde 3 milyon TL değerinde lüks cipe ve 23 bankadaki mevduat hesaplarına el konuldu.
14 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kadın 14 kişi tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Son operasyonun merkezi Adana oldu.
OPERASYON DÜZENLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırıldığını tespit ettiği masaj salonlarına Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslere yönelik eş zamanlı baskın yapıldı.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adana ve Antalya'daki adreslere yapılan operasyonda 4'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı.
Zorla fuhuş yaptırılan 12 mağdur kadın ise kurtarıldı.
3 MİLYON TL'YE EL KONULDU
Operasyon çerçevesinde 3 milyon TL değerinde lüks cipe ve 23 bankadaki mevduat hesaplarına el konuldu.
14 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kadın 14 kişi tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.