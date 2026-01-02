  • USD: 42,85 - 42,92
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uçurumdan dereye uçtu! Tek hamleyle hayatta kaldı

Hatay'da kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, metrelerce yükseklikteki uçurumdan dereye uçtu. Otomobilin sürücüsü, son anda kendini araçtan atarak kurtardı.

Ekleme: 2.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 2.01.2026 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Uçurumdan dereye uçtu! Tek hamleyle hayatta kaldıHatay'ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde seyir haldeki Tofaş marka otomobil, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı.

SON ANDA ATLAMIŞ
Metrelerce uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü, son anda otomobilden atlayarak yaralı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan dereye uçtu! Tek hamleyle hayatta kaldı

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.