Afyonkarahisar'da firari hükümlü mağarada yakalandı...
Afyonkarahisar'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği mağarada yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araması olanların yakalanması için çalışma kentte gerçekleştirdi.
Ekipler bu kapsamda 41 suçtan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.G.'yi, Olucak Mahallesi'nde gizlendiği mağarada yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şahsın yakalanma anı ise polis kamerasınca anbean kayıt altına alındı.
