Afyonkarahisar'da firari hükümlü mağarada yakalandı...

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araması olanların yakalanması için çalışma kentte gerçekleştirdi.Ekipler bu kapsamda 41 suçtan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.G.'yi, Olucak Mahallesi'nde gizlendiği mağarada yakaladı.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİHükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Şahsın yakalanma anı ise polis kamerasınca anbean kayıt altına alındı.