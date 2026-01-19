Meteoroloji Uyardı! Kar Yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ocak Pazartesi günü için yayımladığı tahmin ve uyarı raporunda, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi. Kuvvetli kar beklentisi nedeniyle dokuz il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yürürlüğe girerken, birçok bölgede buzlanma, don, kuvvetli rüzgâr ve çığ tehlikesine dikkat çekildi.MGM'nin kuvvetli kar yağışı beklentisiyle sarı alarm verdiği iller şöyle: Bartın, Kastamonu, Sinop, Batman, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari.Meteorolojiye göre bu illerde kar yağışının yer yer kuvvetli ve yoğun, ulaşımda aksamalar yaratabilecek nitelikte olması bekleniyor.Kar ve karla karışık yağmur birçok bölgedeMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.Yağışların özellikle:Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.Buzlanma, don ve çığ tehlikesiYetkililer, sabaha karşı ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaygın görülebileceğini belirtti. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu vurgulandı.Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, ancak Marmara, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman 40–70 km/saat hızla, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artıracağı belirtiliyor. Meteoroloji, sürücüleri gizli buzlanma, vatandaşları ise ulaşımda aksamalar ve çığ riski konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.Yetkililer, sarı kodlu uyarı verilen iller başta olmak üzere, olumsuz hava koşullarından etkilenebilecek tüm bölgelerde güncel meteorolojik tahminlerin yakından takip edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.