KARAASLAN’DAN 20 OCAK MESAJI

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan elim trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,



“20 Ocak 1989 günü Samsunspor kafilesini deplasmana götüren otobüsün geçirdiği elim trafik kazasının 37. yıl dönümünde; o derin hüznü, büyük acıyı bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Türk futbolunun en acı günlerinden biri olarak kayıtlara geçen 20 Ocak’ta meydana gelen kazada yitirdiğimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan’ı rahmetle anıyorum. O elim kazada yaralanan ve 2021’de ebediyete uğurladığımız efsane futbolcumuz Emin Kar’ı rahmetle yad ediyor, yaralanan sporcularımıza ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



20 Ocak, Samsun için tarifi zor büyük bir acıyı olduğu kadar derin bir vefayı da ifade etmektedir. O gün kaybettiğimiz isimlerin anısı, Samsunspor’un mücadelesinde, taraftarlarının yüreğinde ve şehrimizin hafızasında yaşamaya devam edecektir.



Kurulduğu günden bu yana şehrimize sayısız gurur yaşatan ve Türk futboluna çok kıymetli isimler kazandıran Samsunspor bugün daha güçlü şekilde ve büyük hedefleri doğrultusunda sporcularından teknik ekibine, taraftarlarından yöneticilerine milyonlarca yüreğin birlikteliğiyle başarılarına yenilerini eklemek için azimle ve heyecanla çalışmayı sürdürmektedir. Süper Lig’de ve Avrupa’da başarılı mücadelesini sürdüren, her maça 1989 ruhuyla çıkarak doksan dakika boyunca sahada müthiş bir oyun sergileyen takımımıza başarılar diliyorum.



Samsunspor’umuzun kırmızı beyaz renklerine siyahın eklendiği o elim kazanın 37. yıl dönümünde, ebediyete irtihal eden sporcularımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”





