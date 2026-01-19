Bilgisayarlar Tehlikede! Hemen Güncelleyin...

Microsoft, Ocak 2026 güvenlik güncellemesiyle ortaya çıkan ve kullanıcıları mağdur eden kritik hataları gidermek için acil bir onarım paketi yayınladı. Teknoloji devi, planlanmış takvimin dışına çıkarak sunduğu bu güncellemeyle, özellikle Windows 11 cihazlarda baş gösteren ciddi problemleri çözmeyi hedefliyor.Yayınlanan bu acil düzeltme, öncelikle Windows 11 cihazların kapanmamasına neden olan can sıkıcı bir hatayı ortadan kaldırıyor. Birçok kullanıcı, bilgisayarlarını kapatmak veya hazırda beklet moduna almak istediklerinde sistemin kapanmak yerine sürekli olarak yeniden başladığını rapor etmişti. Microsoft, bu sorunun özellikle cihazları başlangıç seviyesindeki saldırılara karşı koruyan Secure Launch (Güvenli Başlatma) özelliğini kullanan bilgisayarları etkilediğini doğruladı.Düzenleme sadece kapanma sorununu değil, aynı zamanda uzaktan erişim problemlerini de kapsıyor. Hem Windows 10 hem de Windows 11 kullanıcıları, son güncellemeden sonra uzaktan bağlantı uygulamaları üzerinden cihazlarına giriş yapamıyordu. Şirket, Bilinen Sorunlar sayfasında yaptığı açıklamada, bu durumun kimlik doğrulama ekranındaki hatalardan kaynaklandığını ve yeni yamayla giderildiğini belirtti.Öte yandan, WindowsLatest kaynaklı bilgilere göre Ocak 2026 güncellemesinin yarattığı sorunlar tamamen bitmiş değil. Bazı kullanıcılar hala boş ekranlarla karşılaşmaktan veya Outlook Classic uygulamasının çökmesinden şikayet etmeye devam ediyor. Microsoft, geçtiğimiz Ekim ayında da Windows Kurtarma Ortamı ile ilgili benzer bir acil düzeltme yayınlamak zorunda kalmıştı.Henüz en yeni işletim sistemine geçmeyi düşünmeyenler için de Microsoft'un desteği sürüyor. Şirket, Windows 11'e geçmekte tereddüt eden kullanıcıların Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri programına kaydolarak Windows 10 cihazlarını bir süre daha güvenli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.