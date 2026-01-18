Adana'da Kar Kalınlığı 1 Metre!

Yaz aylarında kavurucu sıcaklıklarıyla bilinen Adana'nın Feke ilçesi, bu kez sert kış şartları ve kartpostallık manzaralarla gündeme geldi.Feke'de katran ve kızılçam ormanları yoğun kar yağışıyla tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Bin 600 rakımın üzerindeki mahallelerde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken, ortaya masalları andıran görüntüler çıktı. Bölgedeki manzara, Uludağ'ı aratmayan kareler sundu.Yazın 50 dereceyi aşan sıcaklıkların görüldüğü ilçede, kışın sert yüzü kendini gösterdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü yüksek rakımlı mahallelerde, fırtınayla birlikte evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.Mahalle sakinleri, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan bazı su kaynaklarının, bu yıl etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden akmaya başladığını ifade etti. Kar yağışının, su sıkıntısı yaşayan bölgeler için umut olduğu belirtildi.Mansurlu Mahalle Muhtarı Selahattin Kırtaş, kış şartlarının beklenenden çok daha sert geçtiğini belirterek, şunları söyledi:Yazın yaylalık olan mahallemizde şu an eksi dereceleri yaşıyoruz. Bugün hava eksi 11 derece. Her yer buzla kaplı. Belediyemiz ve Karayolları ekipleri yollar kapanmadan müdahale etti. Burası doğu değil, Mansurlu Mahallesi. Bu karla birlikte su sorunumuzun azalacağını düşünüyoruz.Karayolları'nda görevli iş makinesi operatörü Arif Karafakıoğlu ise çalışmaların zorluğuna dikkat çekerek, 'Buralarda sıcaklık eksi 30 dereceyi görüyor. Mazot bile buz tutuyor. Sabah erken saatlerde yol açma çalışmalarına başlıyoruz, gece geç saatlere kadar devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.Feke Belediyesi Personel Müdürü Erkan Özen, Belediye Başkanı Cömert Özen'in talimatıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, ilçenin yüksek kesimlerinde 24 saat esasına göre görev yapıldığını söyledi. Özen, 33 mahallede yolların açık tutulduğunu ve ekiplerin yoğun mesai harcadığını ifade etti.Zorlu kış şartlarıyla verilen mücadele ile çocukların kızaklarla yaşadığı kar sevinci, Feke'de kışın hem çetin hem de neşeli yüzünü objektiflere yansıttı.