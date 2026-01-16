Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak yağış görülecek. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek. Yağışlar Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuvvetlenecek. Hava sıcaklığı ise atı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek.Öte yandan yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı uyarılarında bulundu. Bugün iç ve doğu bölgelerinde bulunan bazı illerde başlayan kar yağışı cumartesi günü batı illerine yayılacak. Pazar günü ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışı başlayacak. Pazartesi ve salı günü de devam edecek dondurucu soğuk ve kar yağışı 20 Ocak Salı gününde İstanbul'da etkisini azaltacak.Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 14°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 12°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla kar yağışlıSİNOP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluRİZE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurluTRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -4°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlıMALATYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlıVAN °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATMAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı bulutluMARDİN °C, 6°CParçalı bulutlu