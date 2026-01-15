Çocuklarda Görülen O Sağlık Sorunu!

Gece sessizliğinde aniden duyulan diş sürtünme sesi, birçok ailede benzer bir endişeye yol açıyor. Çocuklarda uykuda diş gıcırdatma, özellikle küçük yaşlarda yaygın olarak görülüyor ve çoğu çocukta büyüme sürecine eşlik eden bir durum olarak kabul ediliyor. Bu nedenle diş gıcırdatmanın ne anlama geldiğini, hangi yaşlarda daha sık görüldüğünü ve nasıl bir seyir izlediğini bilmek, ailelerin gereksiz kaygı yaşamasının da önüne geçiyor.Diş gıcırdatmanın en sık görüldüğü dönem 2–5 yaş aralığı. Bu yıllar, süt dişlerinin diziliminin tamamlandığı ve çene yapısının hızlı bir gelişim gösterdiği bir evreye denk geliyor. Çiğneme kasları ve çene uyumu henüz tam olarak dengelenmediği için, uykuda istemsiz kas kasılmaları yaşanabiliyor. Bu kasılmalar, dişlerin birbirine sürtünmesiyle fark edilen gıcırdatma sesine yol açıyor.Diş gıcırdatma çoğunlukla gece fark ediliyor. Bunun nedeni, çocukların uyku sırasında farklı evreler arasında kısa geçişler yaşaması. Bu geçişlerde çene kasları aniden kasılabiliyor. Dışarıdan bakıldığında çocuk derin uykudaymış gibi görünse de, beyin kısa süreli bir hareketlenme dönemine girebiliyor ve diş gıcırdatma bu anlarda ortaya çıkıyor.2–5 yaş arasında diş gıcırdatma çoğu zaman tek bir nedene bağlı gelişmiyor. Diş ve çene gelişimi bu sürecin temelini oluştururken, burun tıkanıklığı ve ağızdan nefes alma gibi durumlar da tabloya eşlik edebiliyor. Uyku saatlerinin düzensiz olması, çocuğun aşırı yorgun uykuya geçmesi ya da günlük rutindeki değişiklikler de gıcırdatmayı belirgin hale getirebiliyor. Aynı dönemde kreşe başlama, yeni bir ortama uyum sağlama ya da duygusal değişimler de çocuğun uyku düzenini etkileyebiliyor.Erken çocukluk döneminde görülen diş gıcırdatma genellikle kısa süreli ataklar halinde ortaya çıkıyor. Bazı çocuklarda belirli dönemlerde daha sık duyulurken, zamanla kendiliğinden azalma eğilimi gösterebiliyor. Çoğu vakada bu durum kalıcı hale gelmeden, yaş ilerledikçe geriliyor.Uykuda diş gıcırdatmasına rağmen çocuğun sabahları rahat uyanması, gün içinde normal enerjisini koruması ve dişlerde belirgin bir aşınma fark edilmemesi durumunda, tablo genellikle takip edilerek izleniyor. Bu yaş grubunda diş gıcırdatma çoğu zaman çocuğun genel sağlığını olumsuz etkilemeden seyredebiliyor.Uykuda diş gıcırdatma sesi duyulduğunda birçok ebeveynin ilk refleksi çocuğu uyandırmak oluyor. Ancak bu yaş grubunda görülen diş gıcırdatma çoğu zaman kısa süreli ve istemsiz kas hareketlerinden kaynaklanıyor. Gıcırdatma kısa sürüyorsa ve çocuğun genel durumu iyiyse, uykuyu bölmeden izlemek tercih edilen yaklaşım olarak kabul ediliyor. Ani uyandırmalar, çocuğun daha huzursuz uyanmasına ve uyku düzeninin bozulmasına neden olabiliyor.Düzenli uyku saatleri oluşturmak, uyku öncesi ekran süresini sınırlamak ve çocuğun sakin bir rutinle uykuya geçmesini sağlamak diş gıcırdatmanın daha az fark edilmesine yardımcı olabiliyor. Burun tıkanıklığı ve ağızdan nefes alma gibi durumların ihmal edilmemesi, çeneyi zorlayan alışkanlıkların azaltılması da destekleyici yaklaşımlar arasında yer alıyor.Diş gıcırdatmanın uzun süre boyunca her gece devam etmesi, dişlerde belirgin bir aşınma fark edilmesi ya da sabahları çene ve yüz ağrısının eşlik etmesi durumunda uzman değerlendirmesi öneriliyor. Aynı şekilde horlama ve ağızdan nefes alma belirgin hale gelmişse, bu durumun çocuk doktoru ya da çocuk diş hekimi tarafından ele alınması önem taşıyor.