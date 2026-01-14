543 Yıl Cezası Vardı! O İlde Yakalandı...

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari hükümlü D.E.'nin Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.Polis ekipleri düzenlediği operasyonda 147 başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, 3 nitelikli dolandırıcılık, 2 mühür bozma ve 2 basit yaralama suçundan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.36 yaşındaki D.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.