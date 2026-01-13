  • USD: 43,06 - 43,14
Bursa’da kaçak akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da jandarma ekiplerinin kaçak akaryakıt ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 200 litre akaryakıt/dizel (baz yağ-atık yağ) ele geçirildi.

Ekleme: 13.01.2026 - 01:26 Güncelleme: 13.01.2026 - 01:29
Bursa’da kaçak akaryakıt operasyonu: 5 gözaltıBursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 bin 200 litre akaryakıt/dizel (baz yağ-atık yağ), 1 adet rezistans yağ ısıtıcı/temizleyici, 1 adet mekanik varil pompası, 2 adet sıvı aktarımında kullanılan santrifüj pompa, 4 bin 995 adet madeni yağ etiketi, 530 adet yağ bidonu, 740 adet yağ bidonu kapağı, 900 adet yağ bidonu kapak folyası, 10 metre hortum ve 1 adet folyo kapak yapıştırma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.