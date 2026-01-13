Bir ilimizde daha eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Bayburt Valiliği tarafından yapılan duyuruda, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinin de tatil kapsamına alındığı ifade edildi.Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.