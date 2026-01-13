  • USD: 43,08 - 43,15
Altında yükseliş sürüyor! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturma tehdidiyle dünü rekorlarla geçirmişti. Bugün bu endişelerin devam etmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Ekleme: 13.01.2026 - 09:00 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:02 / Editör: Fehmi Öztürk
İşte son yükselişlerle birlikte altın fiyatında son durum

Gram altın 6,373 TL

Çeyrek altın 10,431 TL

Yarım altın 20.861 TL

Cumhuriyet altını 42,685 TL

ONS altın 4,595 dolar