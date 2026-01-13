Altında yükseliş sürüyor! Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturma tehdidiyle dünü rekorlarla geçirmişti. Bugün bu endişelerin devam etmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
Altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturma tehdidiyle dünü rekorlarla geçirmişti. Bugün bu endişelerin devam etmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
İşte son yükselişlerle birlikte altın fiyatında son durum
Gram altın 6,373 TL
Çeyrek altın 10,431 TL
Yarım altın 20.861 TL
Cumhuriyet altını 42,685 TL
ONS altın 4,595 dolar
