Instagram O Sorunu Çözdü!

Son günlerde binlerce kullanıcının e-posta kutusunu dolduran Instagram şifre sıfırlama iletileri sosyal medyada büyük bir tedirginlik yaratmıştı. Kullanıcıların hesap güvenliğinden endişe etmesine neden olan bu durum karşısında Meta sessizliğini bozdu. Şirket, yaşanan sorunun kaynağını tespit ettiklerini ve gerekli müdahalenin yapıldığını duyurdu.Sosyal medya devi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu e-posta trafiğinin harici bir şekilde tetiklendiğini belirtti. Şirket yetkilileri, bu istenmeyen postaların kendi sistemlerindeki bir hatadan ziyade dış kaynaklı bir işlemden kaynaklandığını vurguladı. Eğer siz de bu tarz e-postalar aldıysanız, Instagram ekibi bunları güvenle görmezden gelebileceğinizi ve endişe edilecek bir durum olmadığını ifade ediyor.Meta, sorunu çözdüğünü belirtmekle birlikte olayın teknik detaylarına dair kapsamlı bir bilgi paylaşmaktan kaçındı. Ayrıca The Verge gibi teknoloji yayınlarının konuyla ilgili detaylı bilgi taleplerine henüz şirketten resmi ve tatmin edici bir yanıt verilmedi.Şirketin açıklamasındaki en dikkat çekici nokta ise “sistemlerimizde herhangi bir ihlal yaşanmadı” ifadesi oldu. Ancak bu savunma, güvenlik şirketi Malwarebytes'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporla ciddi bir tezat oluşturuyor.Bilindiği üzere Malwarebytes, 17.5 milyon Instagram hesabına ait kullanıcı adı, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kritik verilerin Dark Web'e sızdırıldığını iddia etmişti. Meta'nın sistemlerinin güvenli olduğunu savunması ile güvenlik uzmanlarının sızıntı raporları arasındaki bu çelişki, kullanıcıların kafasında soru işaretleri bırakmaya devam ediyor.