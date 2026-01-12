Grok'ta Mahremiyet Krizi Büyüyor!

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda kullanılan yapay zekâ aracı Grok'un, çocuklar ve kadınlara yönelik rızasız cinsel içerikli görseller üretmesinin yarattığı kriz büyüyor. Bazı ülkeler platformu yasaklama tehdidinde bulunurken bazı ülkeler ise düğmeye bastı. Endonezya, üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici olarak engelledi. Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı kararın halkı psikolojik ve sosyal zararlara karşı korunması için alındığı belirtildi. İngiltere hükümeti ise X'e karşı sert yaptırımlar sinyali vermişti. İngiltere'den yapılan açıklamada 'X bu duruma artık hâkim olmak zorunda. Bu yanlış' denilmişti. Avrupa Birliği Komisyonu da konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirdiklerini açıklamıştı. Hindistan da geçen hafta X'e, konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.