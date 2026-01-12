Meteoroloji Uyardı! 41 İl İçin Sarı Kod...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından megakentte beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı.Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile yol kenarları ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerliyor. Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor.Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına yönelik belli noktalarda tedbir aldı.Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışı, sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.İşte uyarı yapılan o iller:Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis,Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum,Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay,Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş,Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat,Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray,Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.Çok bulutlu, Çanakkale dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BURSA °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANAKKALE °C, 4°CÇok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıİSTANBUL °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, KUzey Ege kıyıları dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğuda yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDENİZLİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. . Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlıKONYA °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluSİNOP °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurluZONGULDAK °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıRİZE °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıSAMSUN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olmasıbekleniyor.Çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı, sabah saatlerinde Hakkari ve Iğdır çevrelerinde sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 1°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlıMALATYA °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 5°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölge Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BATMAN °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı