F-35 paniği Atina’yı alarma geçirdi! B planı hazırladılar

Türkiye'ye yönelik olası F-35 savaş uçağı satışı Yunanistan'da endişe yaratıyor. Yunan basınından Metrosport, 'F-35'ler konusunda Türkiye'ye karşı B planı' başlıklı haberinde, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilme ihtimalinin Atina'da ciddi kaygılara yol açtığını yazdı.Haberde, böyle bir gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini sarsabileceği vurgulandı. Yunan uzmanlara göre Atina'nın zaman kaybetmeden harekete geçmesi, alternatif adımlardan oluşan bir 'B planı' hazırlaması ve Washington'a somut güvenlik garantileri için baskı yapması gerekiyor.Metrosport, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden yaklaşmakta olduğuna dikkat çekti. Haberde, Türkiye'nin halihazırda yeterli teknolojik ve operasyonel kapasiteye sahip olduğu, bu sayede F-35'in kabiliyetlerinden faydalanmanın yanı sıra kritik teknik bilgi birikimini KAAN gibi gelecekteki yerli projelere aktarabileceği ifade edildi. Bunun uzun vadede Türkiye'ye ek bir stratejik derinlik kazandıracağı belirtildi.Yunan haber kuruluşu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün hem Yunanistan hem de İsrail için 'baş ağrısı' oluşturacağını, çünkü bunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini doğrudan etkileyeceğini aktardı.Bu nedenle Atina, Tel Aviv ve Lefkoşa arasında, ABD'deki siyasi kanallar ve etki ağları üzerinden böyle bir satışı engellemeye yönelik diplomatik girişim çağrısı yapıldığı kaydedildi.Habere göre, diplomatik çabaların sonuç vermemesi halinde 'B planı' kapsamında derhal atılması gereken zor ve iddialı adımlar gündeme gelecek. Bu adımlar arasında Yunanistan'a ilave F-35 teslimatının hızlandırılması ve yeni Yunan pilotların hızlandırılmış eğitim programlarına alınması bulunuyor.Metrosport'un değerlendirmesine göre Atina pasif bir şekilde bekleyemez; ulusal caydırıcılığı güvence altına almak için hazır, gerçekçi ve derhal uygulanabilir seçeneklere sahip olması gerekiyor.