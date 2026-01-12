Otoyolda can pazarı! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi

Adıyaman Kahta kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezildi.Korkunç kazada otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.