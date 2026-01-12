  • USD: 43,06 - 43,14
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Siyonist Zulüm Bitmiyor! Lübnan'a Saldırı...
Ekleme: 12.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:06 / Editör: Erhan Şimşek
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Bint Cubeyl bölgesinde hedef alınan kişinin Hizbullah mensubu olduğu ve hareketin askeri altyapısını yeniden kurma girişimlerine katıldığı iddia edildi.