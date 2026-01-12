AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ÖZGÜR ÖZEL'DEN HADSİZ SÖZLER!“Geçen dönemde de hatırlarsanız, o dönemde Sayın Biden çıkmıştı ve ne demişti? ‘Türkiye'de muhalefete destek vererek iktidarı düşüreceğiz.' demişti. O dönemde Sayın cumhurbaşkanımız, Allah'ın izni ve halkın ortaya koyduğu irade ile tekrar seçildi. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump'la olan ilişkilerinin, münasebetlerinin iyi olması dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar rahatsız olmasına inanın ki anlam veremiyorum. Yani, geçtiğimiz dönem Biden, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşıyken, Amerika ile ilgili tek kelime etmeyen, tam tersine orayı destekleyici kelimeler kullanan muhalefet, bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiği zaman, tam tersine bir hareketin içerisine giriyor. Aslında bu klasik Cumhuriyet Halk Partisi. Kendinden olanı sever, kendinden olmadığını düşündüğü herkesi düşman edinir. Ya şunu sormak istiyorum. Devletlerin menfaatleri vardır. Kaşılıklı menfaatler bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Amerika Birleşik Devletleri ile arasının iyi olmasından ötürü, ülkemizdeki bununla ilgili durumdan bir insan niye rahatsız olur? Sadece Amerika ile değil ki, Rusya'yla, Çin'le, Ukrayna'yla, birçok Afrika ülkesi ile dünyada birçok yerde hem bir barış elçisi gibi davranan Cumhurbaşkanımız ortada hem de arabulucuk yapan, ayrıyetten ülkemizin de menfaatleri açısından hakikaten birçok ilişkileri iyi götüren bir cumhurbaşkanımız var. Şimdi dış siyasette, Sayın Özgür Özel'in anladığı siyaset tarzına bakarsak, evet geçen gün gördünüz randevu istiyor ama randevu dahi alamıyor yurt dışındakilerden, kapı önüne bir çöp torbası gibi atılan bir siyasi lider profili çiziyor. Şimdi tabii onun gibi bir kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı dış ilişkiler noktasıdaki irtibatları, münasebeti kıskanması, bu işe haset etmesini aslında gayet normal görüyoruz.”“Gezi Parkı terör eylemleri olurken yurt dışındaki destek verenlere karşı CHP'nin hiç sesi çıkmıyordu. Ama CHP bugün, cumhurbaşkanımızın Amerika ve diğer ülkelerle arasındaki münasebet iyi olduğu zaman, bunu kıskanıyor, haset ediyor. CHP, Türkiye'nin yaptığı her başarıyı kıskanır. Niye? Kendileri yapamıyor... Ankara susuz, İzmir çöp içinde, koku içinde. İstanbul deseniz, görüyorsunuz otobüsler yanar halde. Şimdi böyle bir belediyecilik anlayışında, Türkiye'ye iktidar anlamında hiçbir şey vadedemeyenler ne yaparlar? Ancak bu şekilde, beceremedikleri işlerle ilgili, acaba buradan bir çamur atsak, buradan bir kelime söylesek, acaba iktidara zarar verir miyizin peşine düşerler. Bakın, CHP'nin en büyük yanlış yaptığı siyaset şu; siyaset yaptığınız icraatları vatandaşa gösterip, ondan sonra bir kademe daha üstünü isteyebileceğiniz bir yer. Yani siz çok iyi çalışırsınız. Yerel yönetimlerde muazzam bir başarı gösterirsiniz ve yarın iktidarı talep edersiniz. Şimdi CHP normal şartlarda, yerel yönetimlerdeki bu başarsızlıklarından sonra bence baraj altı kalabilecek bir duruma doğru kendini götürecek bir strateji izliyor. Niye? Ve vatandaşın sürekli olarak kendisine karşı ilgisinin azaldığı bir dönemdeyiz. Şimdi Allah aşkına Ankara'da bu kadar susuzluk var. CHP'nin oyunun arttığını söyleyebilir miyiz?”ÖZGÜR ÖZEL BOYKOT LİSTESİNİ KALDIRMIŞ!“O listeyi ilk önce bence bunu bir ticari bir kazanç elde edebilecek bir kapı gibi de gördüler. Nasıl? Mesela siz boykot ediyorsunuz hatırlayın, bir kahve firması geldi ve CHP'ye yardım etti, boykot listesinden çıktı. Bağış yaptı. Aslında o dönem sanki bunun bir ticareti yapıldı, benim gördüğüm kadarıyla. Herhalde şimdi yaptıkları boykotunda bir karşılığını göremeyince bu noktada, oralardan da herhangi bir zannediyorum bağış gelmeyince, kesilince, bari bitirelim kendimizi daha fazla rezil etmeyelim dediler. Düşünebiliyor musunuz, bir ülkenin muhalefet lideri çıkıyor, kendi ülkesindeki firmaları boykot ediyor.”“Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür işlerle bir yere varabilmesi zaten müvkün değil. Şu anda zaten görmüyor musunuz, vatandaşa Ekrem İmamoğlu ile alakalı söyledikleri hiçbir şeyin de karşılığı artık olmuyor. Yani Ekrem İmamoğlu için bir kalabalık toplamak isteseler dahi millet gelmiyor. Niye gelsin adam? Onlar vurgun yapacak diye, millet kendini bu soğukta gidip mitingte bekleyerek gösterecek. Zaten böyle bir durumunla karşı karşıyalar.”