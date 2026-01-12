Instagram beklenen açıklamayı yaptı! Milyonlarca hesap çalındı mı?

Siber güvenlik şirketi Malwarebytes'ın '17.5 milyon Instagram hesabı çalındı' iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Instagram cephesinden konuya ilişkin açıklama gecikmedi. Platform, yaşananların bir sistem hatasından ibaret olduğunu belirterek veri ihlali suçlamalarını reddetti.Geçtiğimiz günlerde antivirüs yazılım şirketi Malwarebytes, milyonlarca Instagram kullanıcısının profil adları, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi hassas bilgilerinin ele geçirildiğini öne sürmüştü. Firma, Bluesky üzerinden paylaştığı gönderide bilgisayar korsanlarının 17.5 milyon Instagram hesabına ait kritik bilgileri çaldığını iddia etmişti.Ele geçirilen verilerin Dark Web üzerinde satışa sunulduğunu ve kötü niyetli kişilerce kullanılabileceği uyarısında bulunan Malwarebytes iddialarını güçlendirmek adına, kullanıcılara Instagram'dan gelmiş gibi görünen parola sıfırlama e-postalarının ekran görüntülerini de paylaştı.Ancak Meta çatısı altındaki platform, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. X üzerinden bir açıklama yapan şirket, herhangi bir siber saldırı veya veri ihlali yaşanmadığını belirtti.Şirket, yetkisiz kişilerin bazı kullanıcılar adına parola sıfırlama e-postası talep etmesine yol açan bir hatanın tespit edildiğini duyurdu. Sorunun kısa sürede giderildiğini ve açığın kapatıldığını ifade eden Instagram yönetimi, kullanıcılardan gelen şüpheli e-postaları dikkate almamalarını istedi.Paylaşım, 'Kafa karışıklığı için özür dileriz' ifadesiyle son buldu. Şirket, tespit edilen hatanın teknik detayları hakkında ise detaylı bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.