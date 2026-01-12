Bebek Otel'de kaçak yapılar yıkılıyor! Yıkım ekipleri sahada

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olan Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlandı.

Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletmecisi Burak Altunbulak'ın da arasında olduğu 19 kişi tutuklandı.Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.