Gemiler Karadeniz'e açıldı! Sürüklenen mayınlar etkisiz hale getirilecek

Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan MCM Black Sea Görev Grubu, 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:MCM Black Sea Görev Grubu 8. aktivasyonu Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575), Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270), Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın (M-267) Umuryeri-İstanbul'da toplanması ile 9 Ocak 2026 tarihinde başladı.Gemiler, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Umuryeri'nden ayrılarak görevlerine başladı. Gemiler, 19 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek aktivasyon süresince denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz ve Köstence liman ziyareti icra edecekler.