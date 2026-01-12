Apple O Uygulamayı Değişiyor!

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin insanlığa en büyük katkısının sağlık alanında olacağını sık sık dile getiriyor. Bu vizyonun en son halkası olan Apple Sağlık uygulaması, bu yılın ilerleyen dönemlerinde şimdiye kadarki en kapsamlı güncellemelerinden birini almaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlar, iOS 26.4 ile birlikte gelecek dört temel yeniliğin iPhone kullanıcılarının sağlık takibini kökten değiştireceğini gösteriyor.Yayınlanan son raporlara göre uygulamanın arayüzü tamamen yenileniyor. Apple, kategoriler için çok daha anlaşılır bir düzen ve metriklerin kaydedilmesi için basitleştirilmiş bir sistem üzerinde çalışıyor. Uygulamanın kullanıcılar için giderek artan önemi göz önüne alındığında, bu sadeleşme hamlesi deneyimi iyileştirmeyi hedefliyor. Planlarda bir aksaklık olmazsa, bu yeni tasarımın önümüzdeki ay beta sürümüyle, ilkbaharda ise tam sürümle karşımıza çıkması bekleniyor.Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre güncellemenin en dikkat çekici yanı, entegre yemek takibi özelliği olacak. Apple bugüne kadar bu alandan uzak dursa da, yeni sürümle birlikte popüler kalori takip uygulamalarına doğrudan rakip oluyor. Kullanıcılar artık kalori hesabı ve kilo kontrolü işlemlerini üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, doğrudan sistem üzerinden yapabilecek.Şirket ayrıca yeni bir video servisi üzerinde çalışıyor. Uyku uzmanları, diyetisyenler ve doktorlar tarafından hazırlanan bilgilendirici içerikler, kullanıcıların sağlık verilerindeki olumsuz trendlere göre otomatik olarak önerilecek. Örneğin, uyku düzeniniz bozulduğunda uygulama size konuyla ilgili bir uzmanın tavsiyelerini içeren videoyu sunacak.Buna ek olarak, yeni bir yapay zeka sağlık asistanı da yolda. Bu asistan, tüm verilerinizi analiz ederek kişiselleştirilmiş beslenme ve sağlık tavsiyeleri verecek. Hatta egzersiz yaparken kameranızı kullanarak formunuzu kontrol edip anlık düzeltmelerde bulunabilecek.