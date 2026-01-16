Jetteki alem villada sürdü! İmamoğlu'nun A takımının skandallarında yeni detaylar...
İş adamlarını haraca bağlayan ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'ndan sonra örgütte 2 numara olan Fatih Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun jetteki bu partileri Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan oryantal Nida Şahin ise, onlarca kızın doldurulduğu villada striptizli ve oryantalli partiler yapıldığını, Murat Gülibrahimoğlu'nun eve gelen kadınlara paralarını peşin ve fazladan ödediğini söyledi.
Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, oryantal Neda Şahin'in de arasında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Neda Şahin'in de arasında olduğu 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı. Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin'in, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk şebekesinde firari olarak aranan Murat Gülibrahimoğlu ile irtibatlı oldukları Gülibrahimoğlu tarafından düzenlenen özel partilere katıldıkları tespit edildi.
"PARALI BİR MÜŞTERİ VAR VİLLADA ÖZEL PARTİ DÜZENLEYECEĞİM"
Adli kontrolle serbest bırakılan isimlerden olan oryantal Neda Şahin'in ifadesi de ortaya çıktı. Özel partilere çağırıldığını dile getiren Şahin, 2022 yılında arkadaşının, 'Paralı bir müşteri var. Bir villada özel parti düzenleyeceğim. Senin de katılmanı istiyorum' dedi. Ben de teklifini kabul ettim. Beykoz'daki sitenin konumuna gittim. Tuvalet dışında herhangi bir yere girip çıkmamam konusunda beni uyardılar" dedi.
STRİPTİZCİLERLE ALEM PARTİLERİ
Evde hafriyat vurguncusu Murat Gülibrahimoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de olduğu aralarında olduğu yaklaşık 10 tane de kızın olduğunu söyleyen Şahin, "Bu kızların bir kısmı oryantaldi. Bir kısmı striptizciydi. 20 dakika dans ettikten sonra ücretimi alarak ayrıldım" dedi.
2022-2023 yılları arasında bu şekilde toplamda 6-7 kez Murat Gülibrahimoğlu'nun evine gittiğini aktaran Şahin, bu partilerde fenomen Rabia Karaca'nın da yer aldığını söyledi. Bu partilerin organizatörü Ceren A. ve Yazgülü isimli şahıslar olduğunu aktardı.
"BURADA NELER DÖNÜYOR NELER"
Bir keresinde Gülibrahimoğlu'nun evindeki Türkmen uyruklu hizmetçinin kendisine, 'Buraya gelen en temiz kız sensin' dediğini aktaran Şahin, "Neden diye sorduğumda bana, 'Burada neler dönüyor neler' diye geçiştirdi. Cinsel birliktelik yaşandığını, uyuşturucu kullanıldığını hem duydum hem de oradayken hissediyordum" dedi.
CEP TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERDİ TELEFON MERCEK ALTINDA
Ceren A. isimli organizatörün bir keresinde de kendisini arayarak, 'Murat'ın jeti ile Bodrum'a gideceğiz. Sen de bizimle gel ama gelirsen cinsel ilişkiye girmek zorundasın. Sana 30 bin lira vereceğim' dediğini aktaran Şahin, "Teklifi reddettim. Bildiğim kadarıyla Ceren A., Yazgülü, 2 kız, Gülibrahimoğlu ile birlikte özel jetle Bodrum'a gittiler. Ceren ve Yazgünü hem Murat'a hem de diğer iş adamlarına cinsel birliktelik için kız ayarlıyorlardı" dedi ve cep telefonunun şifresini savcılıkla paylaştı. Cep telefonu incelemeye alındı.