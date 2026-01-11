  • USD: 42,99 - 43,06
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altında Son Durum! Yükseliş Sürüyor Mu?Altın fiyatları 11 Ocak 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

11 Ocak Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle

Gram altın satış fiyatı: 6.251,35 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.418,00 TL

 Yarım altın satış fiyatı: 20.836,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.513,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL

 Ons altın satış fiyatı: 4.508,84 dolar