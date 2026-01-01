Serhat Onan kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!
Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonu, bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Sezonun başlamasıyla birlikte yarışmacılar hakkında yapılan araştırmalar hız kazanırken, Ünlüler kadrosunda yer alan Serhan Onat öne çıkan isimler arasında yer aldı. Gerek yarışmadaki performansı gerekse özel yaşamıyla dikkat çeken Serhan Onat için “Serhan Onat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?” soruları gündeme taşındı. İşte Survivor 2026’da mücadele edecek Serhan Onat hakkında öne çıkan bilgiler…
SERHAN ONAT KİMDİR?
27 Mayıs 1994'te İzmit'te dünyaya gelen Serhan Onat, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk serüvenine tiyatro sahnelerinde adım atan Onat, sahnedeki deneyimini zamanla kamera önüne taşıdı.
SERHAN ONAT'IN YER ALDIĞI DİZİLER
Televizyon izleyicisiyle ilk kez "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisiyle buluşan Serhan Onat, bu yapımdaki performansıyla dikkat çekti. Ardından "Bodrum Masalı", "Yalancı" ve "Kuruluş Osman" gibi farklı türlerdeki projelerde rol alarak kariyerini güçlendirdi.
Tarihi yapımlardan günümüz hikâyelerine uzanan geniş bir yelpazede izleyici karşısına çıkan oyuncu, sergilediği performanslarla ekranların tanınan isimleri arasında yer almayı başardı.