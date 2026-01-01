Serhat Onan kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star maratonu bu akşam start alıyor. Ünlüler kadrosunda yer alan Serhat Onat, sezonun başlamasıyla birlikte izleyicilerin radarına giren isimlerden biri oldu. Yarışmaya dahil olması sonrası Serhat Onat'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi şehirden olduğu merak konusu haline geldi. İşte Survivor 2026'da dikkatleri üzerine çeken Serhat Onat'a dair merak edilen detaylar…SERHAN ONAT KİMDİR?27 Mayıs 1994'te İzmit'te dünyaya gelen Serhan Onat, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk serüvenine tiyatro sahnelerinde adım atan Onat, sahnedeki deneyimini zamanla kamera önüne taşıdı.SERHAN ONAT'IN YER ALDIĞI DİZİLERTelevizyon izleyicisiyle ilk kez "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisiyle buluşan Serhan Onat, bu yapımdaki performansıyla dikkat çekti. Ardından "Bodrum Masalı", "Yalancı" ve "Kuruluş Osman" gibi farklı türlerdeki projelerde rol alarak kariyerini güçlendirdi.Tarihi yapımlardan günümüz hikâyelerine uzanan geniş bir yelpazede izleyici karşısına çıkan oyuncu, sergilediği performanslarla ekranların tanınan isimleri arasında yer almayı başardı.