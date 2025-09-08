CHP'li Vatandaştan Polise Tehdit! Kameralar Önünde...

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetim ve İl Başkanı Özgür Çelik'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine Gürsel Tekin geçici olarak atandı. Bu gelişmenin ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları, saat 23.00'te İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.İstanbul Valiliği'nin bazı ilçelerde 3 gün süreyle miting, yürüyüş, basın açıklaması ve anma gibi etkinlikleri yasaklamasına rağmen, çok sayıda partili gece saatlerinde il binası önünde toplandı.Partililer, Gürsel Tekin'in il binasına girişini engellemek için bina çevresinde yoğun şekilde bekleyişini sürdürdü. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı; il binasına çıkan yollar kapatıldı ve kalabalığın ilerlemesine izin verilmedi.CHP il başkanlığında toplanan grup, polise zor anlar yaşattı. Polisin görevini yaptığı esnada polisi hedef alan sözler sarf eden bir şahıs, 'Bu emir kullarıyla, bu katillerle hesaplaşacağız.' ifadelerini kullandı. Skandal sözler kameralara da böyle yansıdı.