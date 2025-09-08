  • USD: 41,18 - 41,26
Çanakkale'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 8.09.2025 - 14:14 Güncelleme: 8.09.2025 - 14:23 / Editör: Atilla Özbir
Merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00'da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

