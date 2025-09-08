Çanakkale'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını...Merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00'da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.