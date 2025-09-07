Japonya'da Şok İstifa! Beklenmiyordu...

Yerel medyanın aktardığına göre Japonya Başbakanı İşiba , partisinde yeni bir liderlik yarışının düzenlenmesi talepleri üzerine görevinden ayrılma kararı aldı. Konuya dair henüz resmi bir duyuru gelmedi.

Yerel medyanın aktardığına göre Japonya Başbakanı İşiba, partisinde yeni bir liderlik yarışının düzenlenmesi talepleri üzerine görevinden ayrılma kararı aldı.İşiba'nın bu kararı partide bölünmenin önüne geçmek amacıyla aldığı bildirildi.İşiba bu kararla partisini tekrar bir seçime götürebilecek.Başbakanlık ofisinden ise konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesinin sorumluluğunu üstlenmesi çağrıları sürüyor.İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yarın, parti liderliği için erken seçime ilişkin imza toplaması beklenirken üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba'nın görevinden istifa etmeye niyetini dile getirdiğini aktardı.İşiba, bugün yerel saatle 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.