Özgür Özel'de Koltuk Korkusu! Kaybedeceğini Anlayınca...

Özgür Özel'in ve yönetimin "ihraç" kararı alınmasına yönelik hamleleri koltuk kaybetme korkusundan kaynaklı olduğunu CHP'li isimler iddia etti.Öte yandan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in 2012 yılında Sarıyer İlçe Başkanlığı'na kayyum olarak atandığını hatırlatarak "2012'de CHP kendi teşkilatına kayyum atanmasına sessiz kaldı.İlçe binasının kapıları kırıldı, kasalar çilingir yardımıyla açıldı. O gün, işlerine geldiği için ses çıkarmayanların bugün hukuktan ve demokrasiden bahsetmesi samimiyetsizliktir. Bu tutum, yaptıkları açıklamaların inandırıcılığını zedeliyor. Hukukun üstünlüğü, sadece işinize geldiğinde değil, her zaman geçerli olmalıdır. Demokrasi ve hukuk savunuculuğu; sadece işinize geldiğinde değil, her koşulda ve herkes için savunulmalıdır." şeklinde açıklama yaptı.İstanbul'da 8 Ekim 2023'de gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkemenin kayyum atama kararı sonrasında CHP'deki kaos farklı boyutlara taşındı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması sonrasında Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetimin görevlendirilmesi sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herhangi bir savunma bile almadan ihraç etme kararı alması CHP'li isimler tarafından tepki çekti.Bunun üzerine "İhraç ettik" denilen Tekin'den bir gün sonra bu kez Tekin'den savunma talep etti. Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" açıklamasında bulunurken, Tekin karar sonrası CHP'den kimseyle temasının olmadığını açıkladı ve Özel'den randevu talep edeceğini söyledi. Özel, 'yeni il başkanı' sıfatıyla bunu yapmayacağını vurguladı.Tekin en son açıklamasında ise "Ben ve çağrı heyetindeki arkadaşlarım, bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Sorun yaratmak için değil, var olan sorunları çözmek ve kardeşlerimizle kucaklaşmak için geliyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olacak. Temel ilkemiz: CHP'nin temel ilkeleridir." dedi. Bu söylem CHP içinde kim gerçek CHP'li tartışmasını doğura çıkardı.Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Özel, Tekin'i ihraç ettiğine dair açıklaması sonrasında yaptığı açıklama "Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı? 300 sayfa ifade verdi, biriniz karşısında duramadı" dedi. Yarkadaş'ın Özel'in ihraç etme kararına karşın tepki göstermesi Özel'in yeni bir ihraç kararına imza atmasına neden oldu.Yarkadaş ise CHP yönetimini eleştirmeyi sürdürdü. Yarkadaş X hesabından yaptığı açıklamada CHP mitinglerine ilginin her geçen gün azaldığını, CHP'nin dün gece Zeytinburnu'nda düzenlediği ve 39 ilçeden getirdiği insanlara rağmen mitingde 4000'e yakın insan olduğunu duyurdu.